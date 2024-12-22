Спецкомплект, торгово-производственная компания

город: Березники

Район: Березники городской округ

Адрес: Березниковская улица, 75/1

Индекс: 618400.0

Телефон: +7 (3424) 26‒38‒78

Мобильный Телефон: +7‒951‒923‒82‒78

Сайт: nan

вид деятельности: Входные двери, Герметики / Клеи, Гидроизоляционные материалы, Декоративные отделочные элементы и материалы, Заборы / Ограждения, Замки / Скобяные изделия, Комплектующие для дверей, Комплектующие для окон, Котельное оборудование / Котлы, Крепёжные изделия, Кровельные материалы, Межкомнатные двери, Окна, Оргстекло / Поликарбонат, Остекление / отделка балконов и лоджий, Отделочные материалы, Погонажные изделия, Ремонт окон, Рольставни, Светопрозрачные конструкции, Системы водоотведения, Системы отопления / водоснабжения / канализации, Системы перегородок,

Время работы: Пн: с 09:00 до 17:00, Вт: с 09:00 до 17:00, Ср: с 09:00 до 17:00, Чт: с 09:00 до 17:00, Пт: с 09:00 до 17:00, Сб: с 09:00 до 14:00, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Оплата по QR-коду