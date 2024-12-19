СПК Санпроф, строительно-производственная компания

город: Челябинск

Район: Челябинский городской округ

Адрес: Рязанская, 14

Индекс: 454100.0

Телефон: nan

Мобильный Телефон: +7‒982‒279‒43‒75

Сайт: nan

вид деятельности: Входные двери, Окна, Светопрозрачные конструкции, Системы перегородок, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 08:00 до 17:00, Вт: с 08:00 до 17:00, Ср: с 08:00 до 17:00, Чт: с 08:00 до 17:00, Пт: с 08:00 до 17:00, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата через банк