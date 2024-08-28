Спортсменов из Северной Кореи подвергли проверке после фото с олимпийцами из Южной Кореи

Теннисистов из КНДР подвергли дома идеологической проверке, после того как они сделали совместную фотографию с южнокорейскими и китайскими спортсменами, сообщает Zakon.kz.

Снимок с участием атлетов-призеров турнира по настольному теннису стал одним из самых популярных на прошедших Олимпийских играх в Париже. Его называли в сети воплощением «истинного духа Олимпиады». Об этом написал Telegraph.

Фотосъемка была из‑за традиции, заведенной спонсором соревнований, даривший призерам Игр смартфоны-раскладушки. Так, на них надо было делать селфи с соперниками сразу после награждения.

North Korea punishes Olympic athletes for selfies with South Korean rivalsThe North Korean authorities saw ideological subversion in the smiling faces of North Korean athletes. The Sports Ministry will conduct an «ideological examination» and decide how to punish them. pic.twitter.com/QGQcycYfPA — NEXTA (@nexta_tv) August 26, 2024

Северокорейские спортсмены Ли Чжон Сик и Ким Кум Ен, завоевавшие серебряные медали, выполнили эту просьбу, но теперь могут быть наказаны за это. Властям КНДР не понравилось, что атлеты улыбались на получившихся снимках.

Теннисистов отправили на процедуру «очищения». Ее в три этапа проведет Министерство спорта страны. По данным источника, «устранение» влияния несоциалистической культуры займет около месяца.

«В ходе проверки поведение олимпийцев в Париже внимательно изучат на следование инструкциям. Если кто‑либо будет уличен в нарушении требований, он может быть подвергнут дисциплинарным взысканиям», – говорится в публикации.

А сразу после завершения игр Южная Корея направила в свой главный международный аэропорт собаку, которая должна была искать постельных клопов, чтобы снизить риск проникновения в страну насекомых из Парижа.