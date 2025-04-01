Спрей для фиксации макияжа `LUXVISAGE` PRIME & FIX

Спрей для фиксации макияжа `LUXVISAGE` PRIME & FIX

Спрей для фиксации макияжа `LUXVISAGE` PRIME & FIX

279 ₽ 237 ₽ С максимальной
скидкой по карте Цена онлайн и в магазинах может отличаться.

  • Область использования: лицо
  • Тип кожи: все типы кожи
  • Объем: 50 мл
  • Вес в упаковке: 61 г
  • Текстура: жидкая
  • Высота упаковки: 120 мм
  • Ширина упаковки: 30 мм
  • Длина упаковки: 30 мм
  • Тег: Спрей-фиксатор макияжа
  • Раздел: прочее
  • Артикул 201922
  • Страна: БЕЛАРУСЬ/ BELARUS

Все товары бренда Спрей для фиксации макияжа LUXVISAGE PRIME & FIX создает на лице тонкий защитный слой, надежно закрепляет макияж и обеспечивает его стойкость на весь день. Предотвращает осыпание, размазывание и скатывание косметики. Спрей для фиксации макияжа LUXVISAGE PRIME & FIX выравнивает, обеспечивает более легкое и равномерное нанесение тональных средств любых текстур. Легкая быстросохнущая формула спрея подарит коже ощущение свежести и комфорта надолго. Спрей для фиксации макияжа LUXVISAGE не стягивает, не оставляет ощущения липкости и не сушит кожу. Подходит для всех типов кожи.

Способ применения: Распылить спрей на лицо с расстояния 20-25 см.

Состав: Aqua, Glycerin, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, Trideceth-9, Acrylates Copolymer, Propylene Glycol, Phenoxyethanol, Methylparaben, Ethylparaben, Propylparaben, Disodium EDTA, Parfum. Обзор от бренда

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