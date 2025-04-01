Спрей для фиксации макияжа `LUXVISAGE` PRIME & FIX
279 ₽ 237 ₽ С максимальной
скидкой по карте Цена онлайн и в магазинах может отличаться.
- Область использования: лицо
- Тип кожи: все типы кожи
- Объем: 50 мл
- Вес в упаковке: 61 г
- Текстура: жидкая
- Высота упаковки: 120 мм
- Ширина упаковки: 30 мм
- Длина упаковки: 30 мм
- Тег: Спрей-фиксатор макияжа
- Раздел: прочее
- Артикул 201922
- Страна: БЕЛАРУСЬ/ BELARUS
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Все товары бренда Спрей для фиксации макияжа LUXVISAGE PRIME & FIX создает на лице тонкий защитный слой, надежно закрепляет макияж и обеспечивает его стойкость на весь день. Предотвращает осыпание, размазывание и скатывание косметики. Спрей для фиксации макияжа LUXVISAGE PRIME & FIX выравнивает, обеспечивает более легкое и равномерное нанесение тональных средств любых текстур. Легкая быстросохнущая формула спрея подарит коже ощущение свежести и комфорта надолго. Спрей для фиксации макияжа LUXVISAGE не стягивает, не оставляет ощущения липкости и не сушит кожу. Подходит для всех типов кожи.
Способ применения: Распылить спрей на лицо с расстояния 20-25 см.
Состав: Aqua, Glycerin, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, Trideceth-9, Acrylates Copolymer, Propylene Glycol, Phenoxyethanol, Methylparaben, Ethylparaben, Propylparaben, Disodium EDTA, Parfum. Обзор от бренда