Спрей для фиксации макияжа `LUXVISAGE` PRIME & FIX

279 ₽ 237 ₽ С максимальной

скидкой по карте Цена онлайн и в магазинах может отличаться.

Область использования: лицо

Тип кожи: все типы кожи

Объем: 50 мл

Вес в упаковке: 61 г

Текстура: жидкая

Высота упаковки: 120 мм

Ширина упаковки: 30 мм

Длина упаковки: 30 мм

Тег: Спрей-фиксатор макияжа

Раздел: прочее

Артикул 201922

Страна: БЕЛАРУСЬ/ BELARUS



Все товары бренда Спрей для фиксации макияжа LUXVISAGE PRIME & FIX создает на лице тонкий защитный слой, надежно закрепляет макияж и обеспечивает его стойкость на весь день. Предотвращает осыпание, размазывание и скатывание косметики. Спрей для фиксации макияжа LUXVISAGE PRIME & FIX выравнивает, обеспечивает более легкое и равномерное нанесение тональных средств любых текстур. Легкая быстросохнущая формула спрея подарит коже ощущение свежести и комфорта надолго. Спрей для фиксации макияжа LUXVISAGE не стягивает, не оставляет ощущения липкости и не сушит кожу. Подходит для всех типов кожи.

Способ применения: Распылить спрей на лицо с расстояния 20-25 см.

Состав: Aqua, Glycerin, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, Trideceth-9, Acrylates Copolymer, Propylene Glycol, Phenoxyethanol, Methylparaben, Ethylparaben, Propylparaben, Disodium EDTA, Parfum. Обзор от бренда