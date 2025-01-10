Спрей для лица `ESSENCE` INSTANT MATT для фиксации макияжа
299 ₽ 254 ₽ С максимальной
скидкой по карте Цена онлайн и в магазинах может отличаться.
- Область использования: лицо
- Тип кожи: все типы кожи
- Вес в упаковке: 68 г
- Текстура: спрей
- Высота упаковки: 120 мм
- Ширина упаковки: 29 мм
- Длина упаковки: 30 мм
- Тег: Спрей-фиксатор макияжа
- Раздел: прочее
- Артикул 140409
- Страна: АВСТРИЯ/ AUSTRIA
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Все товары бренда Легкий прозрачный спрей, обогащенный комплексом натуральных активных ингредиентов, матирует кожу, закрепляет макияж и делает его более стойким.
Способ применения: Зафиксируйте нанесенный макияж на лице и зоне декольте при помощи спрея.
Состав: aqua (water), propylene glycol, butylene glycol, enantia chlorantha bark extract, ethylhexylglycerin, oleanolic acid, phenoxyethanol Обзор от бренда