Спрей для лица `ESSENCE` INSTANT MATT для фиксации макияжа

Спрей для лица `ESSENCE` INSTANT MATT для фиксации макияжа

Спрей для лица `ESSENCE` INSTANT MATT для фиксации макияжа

299 ₽ 254 ₽ С максимальной
скидкой по карте Цена онлайн и в магазинах может отличаться.

  • Область использования: лицо
  • Тип кожи: все типы кожи
  • Вес в упаковке: 68 г
  • Текстура: спрей
  • Высота упаковки: 120 мм
  • Ширина упаковки: 29 мм
  • Длина упаковки: 30 мм
  • Тег: Спрей-фиксатор макияжа
  • Раздел: прочее
  • Артикул 140409
  • Страна: АВСТРИЯ/ AUSTRIA

Все товары бренда Легкий прозрачный спрей, обогащенный комплексом натуральных активных ингредиентов, матирует кожу, закрепляет макияж и делает его более стойким.

Способ применения: Зафиксируйте нанесенный макияж на лице и зоне декольте при помощи спрея.

Состав: aqua (water), propylene glycol, butylene glycol, enantia chlorantha bark extract, ethylhexylglycerin, oleanolic acid, phenoxyethanol Обзор от бренда

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