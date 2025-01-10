Спрей для лица `ESSENCE` INSTANT MATT для фиксации макияжа

299 ₽ 254 ₽ С максимальной

скидкой по карте Цена онлайн и в магазинах может отличаться.

Область использования: лицо

Тип кожи: все типы кожи

Вес в упаковке: 68 г

Текстура: спрей

Высота упаковки: 120 мм

Ширина упаковки: 29 мм

Длина упаковки: 30 мм

Тег: Спрей-фиксатор макияжа

Раздел: прочее

Артикул 140409

Страна: АВСТРИЯ/ AUSTRIA



Все товары бренда Легкий прозрачный спрей, обогащенный комплексом натуральных активных ингредиентов, матирует кожу, закрепляет макияж и делает его более стойким.

Способ применения: Зафиксируйте нанесенный макияж на лице и зоне декольте при помощи спрея.

Состав: aqua (water), propylene glycol, butylene glycol, enantia chlorantha bark extract, ethylhexylglycerin, oleanolic acid, phenoxyethanol Обзор от бренда