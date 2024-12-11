Спрут, завод строительных сеток
город: Иркутск
Район: Иркутск городской округ
Адрес: Полярная, 201
Индекс: 664014.0
Телефон: nan
Мобильный Телефон: +7‒902‒547‒15‒18
Сайт: http://tksprut.ru
вид деятельности: Заборы / Ограждения, Кровельные материалы, Металлоизделия, Фасадные материалы / конструкции, Чёрный металлопрокат
Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: выходной, Вс: выходной
Способ оплаты: Оплата через банк