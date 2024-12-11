Спрут, завод строительных сеток

город: Иркутск

Район: Иркутск городской округ

Адрес: Полярная, 201

Индекс: 664014.0

Телефон: nan

Мобильный Телефон: +7‒902‒547‒15‒18

Сайт: http://tksprut.ru

вид деятельности: Заборы / Ограждения, Кровельные материалы, Металлоизделия, Фасадные материалы / конструкции, Чёрный металлопрокат

Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата через банк

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