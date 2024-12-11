Средство для снятия макияжа `L`COSMETICS` `REVIVE & GLOW` PURIFYING двухфазное 150 мл
659 ₽ 560 ₽ С максимальной
скидкой по карте Цена онлайн и в магазинах может отличаться.
- Область использования: лицо
- Тип кожи: все типы кожи
- Вес в упаковке: 171 г
- Текстура: жидкая
- Высота упаковки: 133 мм
- Ширина упаковки: 44 мм
- Длина упаковки: 44 мм
- Тег: Средства для снятия макияжа с глаз
- Раздел: снятие макияжа
- Артикул 251772
- Страна: РОССИЯ/ RUSSIA
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Все товары бренда Двухфазное средство для снятия макияжа Revive & Glow Anti-Aging — это универсальное средство, которое эффективно и бережно удаляет даже самый стойкий макияж, включая водостойкий. Благодаря своей инновационной двухфазной формуле, оно мягко очищает кожу, не нарушая её гидролипидный баланс, и обеспечивает полноценный уход за чувствительной зоной вокруг глаз.
Как работает двухфазная формула?
Верхний слой содержит масляные компоненты, которые легко растворяют макияж, включая тушь, подводку и стойкую помаду.
Нижний слой представляет собой лёгкий тонизирующий лосьон, который завершает очищение, увлажняет и освежает кожу.
Это средство не оставляет ощущения жирности или стянутости, делая кожу мягкой и гладкой.
Преимущества двухфазного средства
Эффективное снятие макияжа: удаляет макияж с глаз, губ и лица, включая стойкие и водостойкие продукты.
Подходит для чувствительной кожи: бережно очищает, не вызывая раздражений.
Тонизирующий эффект: освежает кожу и подготавливает её к дальнейшему уходу.
Бережное увлажнение и питание: кожа остаётся мягкой и увлажнённой после использования.
Активные компоненты
1. Niacinamide (Витамин B3)
Выравнивает тон кожи и уменьшает видимость пигментных пятен.
Регулирует выработку себума, предотвращая появление жирного блеска.
Увлажняет и повышает эластичность кожи, способствуя её восстановлению.
2. Витамин Е
Мощный антиоксидант, который защищает кожу от негативного воздействия окружающей среды.
Замедляет процессы старения, нейтрализуя действие свободных радикалов.
Поддерживает гидробаланс и предотвращает сухость кожи.
3. Масло семян подсолнечника (Helianthus Annuus Seed Oil)
Смягчает и питает кожу, предотвращая её пересушивание.
Обладает противовоспалительными свойствами, помогая снять покраснения.
4. Циклопентасилоксан
Создаёт невидимый барьер на коже, предотвращая потерю влаги.
Делает кожу гладкой и шелковистой на ощупь.
Способ применения
Встряхните флакон, чтобы обе фазы смешались.
Нанесите небольшое количество средства на ватный диск.
Лёгкими круговыми движениями очистите кожу лица, уделяя особое внимание области вокруг глаз и губ.
Не требует смывания.
Для кого подходит средство?
Для всех типов кожи, включая чувствительную.
Идеально для тех, кто использует стойкий или водостойкий макияж.
Для ежедневного использования, чтобы поддерживать чистоту и здоровье кожи.
Ожидаемый результат
Кожа идеально очищена от макияжа и загрязнений.
Увлажнённая, мягкая и свежая кожа без ощущения жирности или стянутости.
Ровный тон лица и уменьшение следов усталости.
Способ применения: Эффективное снятие макияжа
Состав: Aqua, Isododecane, Ethylhexyl Stearate, Helianthus Annuus Seed Oil, Cyclopentasiloxane, Propylene Glycol, Glycereth-7 Caprylate/Сaprate, Niacinamide, Sodium Chloride, Citric Acid, Parfum, BHT, Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone, CI 75470, Tetrasodium EDTA. Обзор от бренда