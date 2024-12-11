Средство для снятия макияжа `L`COSMETICS` `REVIVE & GLOW` PURIFYING двухфазное 150 мл

659 ₽ 560 ₽ С максимальной

скидкой по карте Цена онлайн и в магазинах может отличаться.

Область использования: лицо

Тип кожи: все типы кожи

Вес в упаковке: 171 г

Текстура: жидкая

Высота упаковки: 133 мм

Ширина упаковки: 44 мм

Длина упаковки: 44 мм

Тег: Средства для снятия макияжа с глаз

Раздел: снятие макияжа

Артикул 251772

Страна: РОССИЯ/ RUSSIA



Все товары бренда Двухфазное средство для снятия макияжа Revive & Glow Anti-Aging — это универсальное средство, которое эффективно и бережно удаляет даже самый стойкий макияж, включая водостойкий. Благодаря своей инновационной двухфазной формуле, оно мягко очищает кожу, не нарушая её гидролипидный баланс, и обеспечивает полноценный уход за чувствительной зоной вокруг глаз.

Как работает двухфазная формула?

Верхний слой содержит масляные компоненты, которые легко растворяют макияж, включая тушь, подводку и стойкую помаду.

Нижний слой представляет собой лёгкий тонизирующий лосьон, который завершает очищение, увлажняет и освежает кожу.

Это средство не оставляет ощущения жирности или стянутости, делая кожу мягкой и гладкой.

Преимущества двухфазного средства

Эффективное снятие макияжа: удаляет макияж с глаз, губ и лица, включая стойкие и водостойкие продукты.

Подходит для чувствительной кожи: бережно очищает, не вызывая раздражений.

Тонизирующий эффект: освежает кожу и подготавливает её к дальнейшему уходу.

Бережное увлажнение и питание: кожа остаётся мягкой и увлажнённой после использования.

Активные компоненты

1. Niacinamide (Витамин B3)

Выравнивает тон кожи и уменьшает видимость пигментных пятен.

Регулирует выработку себума, предотвращая появление жирного блеска.

Увлажняет и повышает эластичность кожи, способствуя её восстановлению.

2. Витамин Е

Мощный антиоксидант, который защищает кожу от негативного воздействия окружающей среды.

Замедляет процессы старения, нейтрализуя действие свободных радикалов.

Поддерживает гидробаланс и предотвращает сухость кожи.

3. Масло семян подсолнечника (Helianthus Annuus Seed Oil)

Смягчает и питает кожу, предотвращая её пересушивание.

Обладает противовоспалительными свойствами, помогая снять покраснения.

4. Циклопентасилоксан

Создаёт невидимый барьер на коже, предотвращая потерю влаги.

Делает кожу гладкой и шелковистой на ощупь.

Способ применения

Встряхните флакон, чтобы обе фазы смешались.

Нанесите небольшое количество средства на ватный диск.

Лёгкими круговыми движениями очистите кожу лица, уделяя особое внимание области вокруг глаз и губ.

Не требует смывания.

Для кого подходит средство?

Для всех типов кожи, включая чувствительную.

Идеально для тех, кто использует стойкий или водостойкий макияж.

Для ежедневного использования, чтобы поддерживать чистоту и здоровье кожи.

Ожидаемый результат

Кожа идеально очищена от макияжа и загрязнений.

Увлажнённая, мягкая и свежая кожа без ощущения жирности или стянутости.

Ровный тон лица и уменьшение следов усталости.

Способ применения: Эффективное снятие макияжа

Состав: Aqua, Isododecane, Ethylhexyl Stearate, Helianthus Annuus Seed Oil, Cyclopentasiloxane, Propylene Glycol, Glycereth-7 Caprylate/Сaprate, Niacinamide, Sodium Chloride, Citric Acid, Parfum, BHT, Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone, CI 75470, Tetrasodium EDTA. Обзор от бренда