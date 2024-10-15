США разместят в Израиле противоракетные системы: Пентагон сделал заявление

В Пентагоне высказались о возможном размещении противоракетных комплексов THAAD в Израиле для перехвата баллистических ракет со стороны Ирана, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве пояснили, что еще не приняли решение об этом. Слова официального представителя Пентагона цитирует РИА Новости.

Напомним, 12 октября 12-й канал израильского телевидения без ссылок на источники сообщил, что США намерены разместить в Израиле комплексы THAAD в рамках подготовки к новой потенциальной атаке Ирана. Утверждается, что данные системы будут обслуживаться американскими военнослужащими на территории Израиля. При этом не уточняется, о каком конкретно числе комплексов ПРО идет речь.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после того, как боевики палестинского движения ХАМАС атаковали Израиль 7 октября 2023 года. Они захватили десятки заложников и устроили резню в нескольких пограничных израильских поселениях. ЦАХАЛ вытеснила боевиков с территории Израиля, ответила мощным ударом по сектору Газа и взяла его в осаду.