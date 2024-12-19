ССК Минерал-трейд

город: Казань

Район: Казань городской округ

Адрес: Журналистов, 103 к2

Индекс: 420029.0

Телефон: +7 (843) 500‒00‒30

Мобильный Телефон: +7‒987‒284‒00‒30

Сайт: http://www.mineral-trade.ru

вид деятельности: Гидроизоляционные материалы, Гипсокартон / Комплектующие, ДСП / ДВП / Фанера, Звукоизоляционные материалы, Крепёжные изделия, Кровельные материалы, Напольные покрытия / Комплектующие, Огнезащитные материалы, Системы водоотведения, Строительные материалы, Сухие строительные смеси, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции, Цемент

Время работы: Пн: с 08:00 до 17:00, Вт: с 08:00 до 17:00, Ср: с 08:00 до 17:00, Чт: с 08:00 до 17:00, Пт: с 08:00 до 17:00, Сб: выходной, Вс: выходной (летний период: сб 8:30-12:30)

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Оплата по QR-коду