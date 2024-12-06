Стала известна дата голосования по импичменту президенту Южной Кореи

Стала известна дата голосования по импичменту президенту Южной Кореи

Стала известна дата голосования по импичменту президенту Южной Кореи

Чо Гён Тхэ, фото: yna.co.kr На субботу, 7 декабря, в 19:00 по времени Сеула запланировано голосование по поводу импичмента Юн Сок Ёлю, сообщает Zakon.kz.

По данным местного издания, в правящей партии уже появились первые «перебежчики», которые заявили, что пойдут против партийной линии и проголосуют за импичмент. Об этом заявил авторитетный депутат Чо Гён Тхэ.

«В правящей партии проходит совещание с обсуждением того, как голосовать. Похоже, что и лидер партии Хан Дон Хун начинает менять свой подход и склоняется к необходимости импичмента», – говорится в публикации.

Согласно подсчетам, оппозиции для импичмента надо не менее 200 голосов из 300 депутатов парламента. У оппозиции всего 192 голоса, то есть им еще надо минимум восемь от правящей партии.

Как пишет The Korea Herald, а пока в стране набирает обороты волна акций и митингов с требованием отставки президента Юн Сок Ёля. К ним присоединились студенты и преподаватели ведущих университетов РК: Сеульского, Ёнсе, Корё и других.

Мощным движением выступают гражданские и общественные организации, включая профсоюзы. Их поддерживают религиозные общины, организации деятелей культуры и искусства.

Стала известна дата голосования по импичменту президенту Южной Кореи

5 декабря полиция начала расследование по обвинению президента Южной Кореи Юн Сок Ёля в государственной измене из-за введения военного положения.

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