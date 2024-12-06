Стала известна дата голосования по импичменту президенту Южной Кореи

Чо Гён Тхэ, фото: yna.co.kr На субботу, 7 декабря, в 19:00 по времени Сеула запланировано голосование по поводу импичмента Юн Сок Ёлю, сообщает Zakon.kz.

По данным местного издания, в правящей партии уже появились первые «перебежчики», которые заявили, что пойдут против партийной линии и проголосуют за импичмент. Об этом заявил авторитетный депутат Чо Гён Тхэ.

«В правящей партии проходит совещание с обсуждением того, как голосовать. Похоже, что и лидер партии Хан Дон Хун начинает менять свой подход и склоняется к необходимости импичмента», – говорится в публикации.

Согласно подсчетам, оппозиции для импичмента надо не менее 200 голосов из 300 депутатов парламента. У оппозиции всего 192 голоса, то есть им еще надо минимум восемь от правящей партии.

Как пишет The Korea Herald, а пока в стране набирает обороты волна акций и митингов с требованием отставки президента Юн Сок Ёля. К ним присоединились студенты и преподаватели ведущих университетов РК: Сеульского, Ёнсе, Корё и других.

Мощным движением выступают гражданские и общественные организации, включая профсоюзы. Их поддерживают религиозные общины, организации деятелей культуры и искусства.

5 декабря полиция начала расследование по обвинению президента Южной Кореи Юн Сок Ёля в государственной измене из-за введения военного положения.