Стала известна причина смерти лидера ХАМАС

Глава движения ХАМАС Яхья Синвар был убит выстрелом в голову, сообщает Zakon.kz.

Об этом изданию CNN сообщил главный патологоанатом Центра судебной медицины Израиля в Тель-Авиве Доктор Чен Кугель, проводивший вскрытие тела Яхьи Синвара.

По его словам, Синвар получил и другие серьезные ранения, в том числе от танкового снаряда или ракеты, однако он уверен, что пуля в голову была тем, что убило лидера ХАМАСа.