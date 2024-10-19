Стала известна причина смерти лидера ХАМАС

Стала известна причина смерти лидера ХАМАС

Стала известна причина смерти лидера ХАМАС

Глава движения ХАМАС Яхья Синвар был убит выстрелом в голову, сообщает Zakon.kz.

Об этом изданию CNN сообщил главный патологоанатом Центра судебной медицины Израиля в Тель-Авиве Доктор Чен Кугель, проводивший вскрытие тела Яхьи Синвара.

По его словам, Синвар получил и другие серьезные ранения, в том числе от танкового снаряда или ракеты, однако он уверен, что пуля в голову была тем, что убило лидера ХАМАСа.

«Причиной смерти стало огнестрельное ранение в голову. У него пуля в голове и тяжелая черепно-мозговая травма», – сказал Кугель, подписавший свидетельство о смерти Синвара, в интервью CNN.

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