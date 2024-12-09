Сталепромышленная компания
город: Барнаул
Район: Барнаул городской округ
Адрес: Южный проезд, 43е
Индекс: 656905.0
Телефон: +7 (3852) 23‒26‒55
Мобильный Телефон: nan
Сайт: http://barnaul.spk.ru
вид деятельности: Гипсокартон / Комплектующие, Кровельные материалы, Металлообработка, Фасадные материалы / конструкции, Чёрный металлопрокат
Время работы: Пн: с 08:30 до 12:00, Вт: с 08:30 до 12:00, Ср: с 08:30 до 12:00, Чт: с 08:30 до 12:00, Пт: с 08:30 до 12:00, Сб: выходной, Вс: выходной
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк