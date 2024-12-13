Сталепромышленная компания

город: Петропавловск-Камчатский

Район: Петропавловск-Камчатский городской округ

Адрес: Вулканная улица, 40 к5

Индекс: 683023.0

Телефон: +7 (4152) 21‒51‒51

Мобильный Телефон: nan

Сайт: http://petropavlovsk-kamchatskiy.spk.ru

вид деятельности: Кровельные материалы, Металлообработка, Сэндвич-панели, Фасадные материалы / конструкции, Чёрный металлопрокат

Время работы: Пн: с 08:30 до 18:00, Вт: с 08:30 до 18:00, Ср: с 08:30 до 18:00, Чт: с 08:30 до 18:00, Пт: с 08:30 до 18:00, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк