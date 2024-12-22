Сталепромышленная компания

город: Ачинск

Район: Ачинск городской округ

Адрес: Юго-Восточный микрорайон, 50

Индекс: nan

Телефон: +7 (39151) 4‒81‒93

Мобильный Телефон: +7‒903‒986‒90‒44

Сайт: http://krasnoyarsk.spk.ru

вид деятельности: Кровельные материалы, Металлоизделия, Металлообработка, Фасадные материалы / конструкции, Чёрный металлопрокат

Время работы: Пн: с 08:30 до 18:00, Вт: с 08:30 до 18:00, Ср: с 08:30 до 18:00, Чт: с 08:30 до 18:00, Пт: с 08:30 до 18:00, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк