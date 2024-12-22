Сталепромышленная компания
город: Ачинск
Район: Ачинск городской округ
Адрес: Юго-Восточный микрорайон, 50
Индекс: nan
Телефон: +7 (39151) 4‒81‒93
Мобильный Телефон: +7‒903‒986‒90‒44
Сайт: http://krasnoyarsk.spk.ru
вид деятельности: Кровельные материалы, Металлоизделия, Металлообработка, Фасадные материалы / конструкции, Чёрный металлопрокат
Время работы: Пн: с 08:30 до 18:00, Вт: с 08:30 до 18:00, Ср: с 08:30 до 18:00, Чт: с 08:30 до 18:00, Пт: с 08:30 до 18:00, Сб: выходной, Вс: выходной
Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк