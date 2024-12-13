Сталепромышленная компания, филиал в г. Ижевске

город: Ижевск

Район: Ижевск городской округ

Адрес: Буммашевская улица, 5а

Индекс: 426039.0

Телефон: +7 (3412) 27‒17‒02

Мобильный Телефон: nan

Сайт: http://izhevsk.spk.ru

вид деятельности: Кровельные материалы, Металлообработка, Фасадные материалы / конструкции, Чёрный металлопрокат

Время работы: Пн: с 08:00 до 17:30, Вт: с 08:00 до 17:30, Ср: с 08:00 до 17:30, Чт: с 08:00 до 17:30, Пт: с 08:00 до 17:30, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк