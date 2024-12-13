Сталепромышленная компания, филиал в г. Ижевске
город: Ижевск
Район: Ижевск городской округ
Адрес: Буммашевская улица, 5а
Индекс: 426039.0
Телефон: +7 (3412) 27‒17‒02
Мобильный Телефон: nan
Сайт: http://izhevsk.spk.ru
вид деятельности: Кровельные материалы, Металлообработка, Фасадные материалы / конструкции, Чёрный металлопрокат
Время работы: Пн: с 08:00 до 17:30, Вт: с 08:00 до 17:30, Ср: с 08:00 до 17:30, Чт: с 08:00 до 17:30, Пт: с 08:00 до 17:30, Сб: выходной, Вс: выходной
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк