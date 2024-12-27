Сталепромышленная компания, филиал в г. Томске

город: Томск

Район: Томск городской округ

Адрес: Мостовая, 32Б

Индекс: 634024.0

Телефон: +7 (3822) 28‒18‒93

Мобильный Телефон: nan

Сайт: http://tomsk.spk.ru

вид деятельности: Гидроизоляционные материалы, Гипсокартон / Комплектующие, Кровельные материалы, Фасадные материалы / конструкции, Чёрный металлопрокат

Время работы: Пн: с 08:30 до 12:00, Вт: с 08:30 до 12:00, Ср: с 08:30 до 12:00, Чт: с 08:30 до 12:00, Пт: с 08:30 до 12:00, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк