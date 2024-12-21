Сталепромышленная компания, производственно-торговая компания
город: Нижний Тагил
Район: Нижний Тагил городской округ
Адрес: Западная, 1Б
Индекс: 622021.0
Телефон: +7 (3435) 47‒54‒07
Мобильный Телефон: nan
Сайт: http://tagil.spk.ru
вид деятельности: Кровельные материалы, Металлоизделия, Фасадные материалы / конструкции, Цветной металлопрокат, Чёрный металлопрокат
Время работы: Пн: с 08:30 до 13:00, Вт: с 08:30 до 13:00, Ср: с 08:30 до 13:00, Чт: с 08:30 до 13:00, Пт: с 08:30 до 13:00, Сб: выходной, Вс: выходной
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк