Сталепромышленная компания

город: Уссурийск

Район: Уссурийский городской округ

Адрес: Коммунальная улица, 5 ст2

Индекс: 692519.0

Телефон: +7 (4234) 38‒41‒11

Мобильный Телефон: nan

Сайт: http://ussuriysk.spk.ru

вид деятельности: Кровельные материалы, Металлообработка, Сэндвич-панели, Фасадные материалы / конструкции, Чёрный металлопрокат

Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: с 09:00 до 15:00, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк