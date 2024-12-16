Сталепромышленная компания
город: Уссурийск
Район: Уссурийский городской округ
Адрес: Коммунальная улица, 5 ст2
Индекс: 692519.0
Телефон: +7 (4234) 38‒41‒11
Мобильный Телефон: nan
Сайт: http://ussuriysk.spk.ru
вид деятельности: Кровельные материалы, Металлообработка, Сэндвич-панели, Фасадные материалы / конструкции, Чёрный металлопрокат
Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: с 09:00 до 15:00, Вс: выходной
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк