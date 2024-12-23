СтальГрупп, торговая компания

город: Чита

Район: Чита городской округ

Адрес: Экспедиционный тупик, 12 к3

Индекс: 672038.0

Телефон: +7 (3022) 720‒700

Мобильный Телефон: +7‒914‒802‒08‒80

Сайт: http://xn—-7sbbk0ap3aahglii3dud.xn--p1ai

вид деятельности: Абразивный инструмент, Аренда спецтехники, Гипсокартон / Комплектующие, ДСП / ДВП / Фанера, Замки / Скобяные изделия, Изделия из стеклопластика, Кирпич, Кованые изделия, Крепёжные изделия, Кровельные материалы, Лакокрасочные материалы, Металлоизделия, Нержавеющий металлопрокат, Пластиковая тара, Промышленные трубы / элементы трубопровода, Сварочные материалы, Строительные материалы, Сухие строительные смеси, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции, Цемент, Чёрный металлопрокат

Время работы: Пн: с 08:30 до 12:30, Вт: с 08:30 до 12:30, Ср: с 08:30 до 12:30, Чт: с 08:30 до 12:30, Пт: с 08:30 до 12:30, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк