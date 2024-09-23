Стали известны первые результаты дебатов Трампа и Харрис

Стали известны первые результаты дебатов Трампа и Харрис

Стали известны первые результаты дебатов Трампа и Харрис

Опубликованы первые результаты дебатов кандидатов в президенты США Дональда Трампа и Камалы Харрис, сообщает Zakon.kz.

Согласно новому опросу The Hill, Харрис в настоящее время опережает Трампа на 3,6 процентных пункта. До дебатов этот показатель был равен 3,2. Почти те же самые результаты демонстрируют более двух десятков других опросов.

Стали известны первые результаты дебатов Трампа и Харрис

Небольшое преимущество Харрис над Трампом на национальном уровне и в колеблющихся штатах выросло менее чем на один процентный пункт. В некоторых штатах Трамп и вовсе вышел вперед, хоть и с небольшим отрывом.

11 сентября Трамп и Харрис провели дебаты.

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