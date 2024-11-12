Стали известны страны, пострадавшие от стихийных бедствий за 10 лет

Экстремальные погодные условия, связанные с изменением климата с 2014 года, существенно повлияли на экономику ряда стран, сообщает Zakon.kz.

Как пишет The Guardian, сильнее всего за 10 лет пострадала экономика:

США – на 935 млрд долларов;

Китая – на 268 млрд долларов;

Индии – на 112 млрд долларов.

За ними идут Германия, Австралия, Франция и Бразилия.

Всего же экстремальные погодные условия за 10 лет нанесли мировой экономике ущерб в размере 2 трлн долларов. Только за последние два года ущерб экономике составил 451 млрд долларов. Эксперты выяснили это после анализа 4 тыс. внезапных наводнений, засух и других погодных явлений.

Международная торговая палата призывает лидеров государств финансировать проекты по борьбе с изменением климата.

«Это поможет спасти экономику», – уверены в организации.

11 ноября экоактивистка Грета Тунберг выступила против климатической конференции ООН в Баку, которая открылась в этот же день.