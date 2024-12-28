Сталькомплект, Офис продаж
город: Ульяновск
Район: Ульяновск городской округ
Адрес: Автомобилистов, 7
Индекс: 432035.0
Телефон: +7 (8422) 588‒300
Мобильный Телефон: +7‒927‒815‒13‒00
Сайт: http://ulyanovsk.profnastilzmk.ru
вид деятельности: Заборы / Ограждения, Кровельные материалы, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 08:00 до 18:00, Вт: с 08:00 до 18:00, Ср: с 08:00 до 18:00, Чт: с 08:00 до 18:00, Пт: с 08:00 до 18:00, Сб: с 08:00 до 14:00, Вс: выходной
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк