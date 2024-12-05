Сталькомплект, официальный дилер

город: Набережные Челны

Район: Набережные Челны городской округ

Адрес: Старосармановская улица, 19/4

Индекс: 423800.0

Телефон: +7 (8552) 25‒35‒00

Мобильный Телефон: nan

Сайт: http://chelny.cherepica.info

вид деятельности: Заборы / Ограждения, Кровельные материалы, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 08:00 до 16:00, Вт: с 08:00 до 16:00, Ср: с 08:00 до 16:00, Чт: с 08:00 до 16:00, Пт: с 08:00 до 16:00, Сб: с 09:00 до 14:00, Вс: выходной (летний период: пн-пт 8:00-17:00; сб 9:00-14:00)

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк