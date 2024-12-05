Сталькомплект, официальный дилер
город: Набережные Челны
Район: Набережные Челны городской округ
Адрес: Старосармановская улица, 19/4
Индекс: 423800.0
Телефон: +7 (8552) 25‒35‒00
Мобильный Телефон: nan
Сайт: http://chelny.cherepica.info
вид деятельности: Заборы / Ограждения, Кровельные материалы, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 08:00 до 16:00, Вт: с 08:00 до 16:00, Ср: с 08:00 до 16:00, Чт: с 08:00 до 16:00, Пт: с 08:00 до 16:00, Сб: с 09:00 до 14:00, Вс: выходной (летний период: пн-пт 8:00-17:00; сб 9:00-14:00)
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк