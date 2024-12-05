Сталькомплект, официальный дилер

город: Пермь

Район: Пермь городской округ

Адрес: шоссе Космонавтов, 393Б

Индекс: 614065.0

Телефон: +7 (342) 256‒5‒677

Мобильный Телефон: nan

Сайт: http://jivo.chat/WSM5TkpoR6

вид деятельности: Заборы / Ограждения, Кровельные материалы, Металлоизделия, Фасадные материалы / конструкции, Чёрный металлопрокат

Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: с 10:00 до 15:00, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк

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