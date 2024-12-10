Сталькомплект, производственный цех

город: nan

Район: Пестречинский район

Адрес: М7 829 километр, 5

Индекс: nan

Телефон: nan

Мобильный Телефон: +7‒927‒469‒35‒50

Сайт: http://kazan.cherepica.info

вид деятельности: Заборы / Ограждения, Кровельные материалы, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 08:00 до 16:00, Вт: с 08:00 до 16:00, Ср: с 08:00 до 16:00, Чт: с 08:00 до 16:00, Пт: с 08:00 до 16:00, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Оплата эл. кошельком, Перевод с карты