Сталькомплект, завод металлокровли

город: Ульяновск

Район: Ульяновск городской округ

Адрес: Московское шоссе, 5ж

Индекс: 432045.0

Телефон: +7 (8422) 588‒300

Мобильный Телефон: +7‒927‒815‒13‒00

Сайт: http://ulyanovsk.profnastilzmk.ru

вид деятельности: Заборы / Ограждения, Кровельные материалы, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 08:00 до 18:00, Вт: с 08:00 до 18:00, Ср: с 08:00 до 18:00, Чт: с 08:00 до 18:00, Пт: с 08:00 до 18:00, Сб: с 08:00 до 14:00, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк