Сталькомплект, завод металлокровли

город: Ижевск

Район: Ижевск городской округ

Адрес: Воткинское шоссе, 168а

Индекс: 426039.0

Телефон: +7 (3412) 31‒10‒50

Мобильный Телефон: +7‒912‒850‒28‒18

Сайт: http://izhevsk.cherepica.info/

вид деятельности: Заборы / Ограждения, Кровельные материалы, Погонажные изделия, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 09:00 до 17:00, Вт: с 09:00 до 17:00, Ср: с 09:00 до 17:00, Чт: с 09:00 до 17:00, Пт: с 09:00 до 17:00, Сб: с 10:00 до 15:00, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк