Сталькомплект, завод металлокровли
город: Ижевск
Район: Ижевск городской округ
Адрес: Воткинское шоссе, 168а
Индекс: 426039.0
Телефон: +7 (3412) 31‒10‒50
Мобильный Телефон: +7‒912‒850‒28‒18
Сайт: http://izhevsk.cherepica.info/
вид деятельности: Заборы / Ограждения, Кровельные материалы, Погонажные изделия, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 09:00 до 17:00, Вт: с 09:00 до 17:00, Ср: с 09:00 до 17:00, Чт: с 09:00 до 17:00, Пт: с 09:00 до 17:00, Сб: с 10:00 до 15:00, Вс: выходной
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк