СтальКров-НН, компания-производитель кровельных и фасадных материалов из стали

город: Нижний Новгород

Район: Нижний Новгород городской округ

Адрес: улица Новикова-Прибоя, 4 к9

Индекс: 603064.0

Телефон: +7 (831) 253‒76‒76

Мобильный Телефон: +7‒920‒053‒04‒53

Сайт: http://stalkrov-nn.ru

вид деятельности: Заборы / Ограждения, Звукоизоляционные материалы, Крепёжные изделия, Кровельные материалы, Металлоизделия, Металлоконструкции для строительства зданий / сооружений, Системы водоотведения, Стеновые панели, Строительные материалы, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 08:00 до 17:00, Вт: с 08:00 до 17:00, Ср: с 08:00 до 17:00, Чт: с 08:00 до 17:00, Пт: с 08:00 до 17:00, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Оплата по QR-коду