СтальКров-НН, компания-производитель кровельных и фасадных материалов из стали
город: Нижний Новгород
Район: Нижний Новгород городской округ
Адрес: улица Новикова-Прибоя, 4 к9
Индекс: 603064.0
Телефон: +7 (831) 253‒76‒76
Мобильный Телефон: +7‒920‒053‒04‒53
Сайт: http://stalkrov-nn.ru
вид деятельности: Заборы / Ограждения, Звукоизоляционные материалы, Крепёжные изделия, Кровельные материалы, Металлоизделия, Металлоконструкции для строительства зданий / сооружений, Системы водоотведения, Стеновые панели, Строительные материалы, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 08:00 до 17:00, Вт: с 08:00 до 17:00, Ср: с 08:00 до 17:00, Чт: с 08:00 до 17:00, Пт: с 08:00 до 17:00, Сб: выходной, Вс: выходной
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Оплата по QR-коду