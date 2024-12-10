Стальметурал, компания по продаже металлопроката

город: Тюмень

Район: Тюмень городской округ

Адрес: Коммунистическая, 16а

Индекс: 625001.0

Телефон: +7 (3452) 53‒13‒88

Мобильный Телефон: nan

Сайт: http://tyumen.stalmetural.ru

вид деятельности: Металлообработка, Нержавеющий металлопрокат, Фасадные материалы / конструкции, Цветной металлопрокат, Чёрный металлопрокат

Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк