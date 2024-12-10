Стальметурал, компания по продаже металлопроката
город: Тюмень
Район: Тюмень городской округ
Адрес: Коммунистическая, 16а
Индекс: 625001.0
Телефон: +7 (3452) 53‒13‒88
Мобильный Телефон: nan
Сайт: http://tyumen.stalmetural.ru
вид деятельности: Металлообработка, Нержавеющий металлопрокат, Фасадные материалы / конструкции, Цветной металлопрокат, Чёрный металлопрокат
Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: выходной, Вс: выходной
Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк