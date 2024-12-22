Стальные грани, производственное объединение

город: Среднеуральск

Район: Среднеуральск городской округ

Адрес: Ленина, 2Б

Индекс: 624070.0

Телефон: +7 (34368) 3‒77‒47

Мобильный Телефон: +7‒902‒445‒57‒75

Сайт: http://www.uzpr.ru

вид деятельности: Кровельные материалы, Металлоизделия, Металлообработка, Подвесные потолки, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: с 11:00 до 15:00, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Оплата эл. кошельком