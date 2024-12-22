Стальные грани, производственное объединение
город: Среднеуральск
Район: Среднеуральск городской округ
Адрес: Ленина, 2Б
Индекс: 624070.0
Телефон: +7 (34368) 3‒77‒47
Мобильный Телефон: +7‒902‒445‒57‒75
Сайт: http://www.uzpr.ru
вид деятельности: Кровельные материалы, Металлоизделия, Металлообработка, Подвесные потолки, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: с 11:00 до 15:00, Вс: выходной
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Оплата эл. кошельком