Стало известно, когда Тейлор Свифт планирует выйти замуж за Трэвиса Келси

Стало известно, когда Тейлор Свифт планирует выйти замуж за Трэвиса Келси

Стало известно, когда Тейлор Свифт планирует выйти замуж за Трэвиса Келси

Друзья американской певицы Тейлор Свифт назвали ориентировочную дату ее свадьбы с профессиональным футболистом Трэвисом Келси, сообщает Zakon.kz.

По информации News18, церемония запланирована на лето 2025 года.

«Они хотят раз и навсегда положить конец всем сплетням об их отношениях и хотят, чтобы свадьба состоялась в июне, в день двухлетней годовщины с первой встречи», – говорится в сообщении.

Как рассказал изданию источник, друзья Тейлор Свифт считают, что в данное время для нее самое подходящее время «создать семью» с Трэвисом.

В 2023 году появились новости о романе Тейлор Свифт с футболистом Трэвисом Келси. Слухи появились после того, как знаменитостей несколько раз заметили фотографы. Кроме того, американская певица посещала матчи звезды НФЛ. В октябре Тейлор Свифт засняли за поцелуем с новым партнером. Тогда артистка пришла на матч американского футбола, где команда Келси «Канзас Сити Чифс» победила «Лос-Анджелес Чарджерс». Спортсмен уже познакомил возлюбленную со своими друзьями.

youcanchoose

70 палестинцев погибли во время атак израильских военных

70 палестинцев погибли во время атак израильских военных

Трамп подшутил над Байденом и его администрацией

Трамп подшутил над Байденом и его администрацией

Объявлен самый старый мужчина в мире

Объявлен самый старый мужчина в мире

Миллиардер съел банан, купленный на аукционе за 6 млн долларов

Миллиардер съел банан, купленный на аукционе за 6 млн долларов

В Австралии детям запретили пользоваться соцсетями

В Австралии детям запретили пользоваться соцсетями

Пропавший турист чудом выжил после месяца в заснеженной пустыне Канады

Пропавший турист чудом выжил после месяца в заснеженной пустыне Канады

Добавить комментарий

Этот веб-сайт использует файлы cookie для улучшения пользовательского опыта. Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на использование файлов cookie.