Стало известно, когда Тейлор Свифт планирует выйти замуж за Трэвиса Келси

Друзья американской певицы Тейлор Свифт назвали ориентировочную дату ее свадьбы с профессиональным футболистом Трэвисом Келси, сообщает Zakon.kz.

По информации News18, церемония запланирована на лето 2025 года.

«Они хотят раз и навсегда положить конец всем сплетням об их отношениях и хотят, чтобы свадьба состоялась в июне, в день двухлетней годовщины с первой встречи», – говорится в сообщении.

Как рассказал изданию источник, друзья Тейлор Свифт считают, что в данное время для нее самое подходящее время «создать семью» с Трэвисом.

В 2023 году появились новости о романе Тейлор Свифт с футболистом Трэвисом Келси. Слухи появились после того, как знаменитостей несколько раз заметили фотографы. Кроме того, американская певица посещала матчи звезды НФЛ. В октябре Тейлор Свифт засняли за поцелуем с новым партнером. Тогда артистка пришла на матч американского футбола, где команда Келси «Канзас Сити Чифс» победила «Лос-Анджелес Чарджерс». Спортсмен уже познакомил возлюбленную со своими друзьями.