Стало известно о новых жертвах израильских бомбардировок в Ливане

Стало известно о новых жертвах израильских бомбардировок в Ливане

Жертвами израильских бомбардировок Ливана за последние сутки стали 30 человек, 135 ранены, сообщает Zakon.kz.

Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на комиссию по чрезвычайным ситуациям временного правительства Ливана.

«В течении последних 24 часов была зарегистрирована гибель 30 граждан и 135 получили ранения», – говорится в сообщении.

Как уточняется, израильская авиация за сутки нанесла 82 удара в разных районах Ливана. Всего с октября прошлого года израильская авиация реализовала 10 415 ударов на территории Ливана.

Всего количество погибших в результате израильской агрессии против Ливана с октября прошлого года возросло до 2 448, ранения получили 11 471 граждан.

youcanchoose

Книгу, взятую перед Первой мировой войной, вернули в английскую библиотеку спустя 113 лет

CNN: Тело лидера ХАМАС Яхьи Синвара могут обменять на удерживаемых в Газе заложников

CNN: Тело лидера ХАМАС Яхьи Синвара могут обменять на удерживаемых в Газе заложников

Афганским таксистам запретили работать на машинах «неправильного» цвета

Афганским таксистам запретили работать на машинах «неправильного» цвета

В Китае пассажир самолета просидел два часа на одном месте и умер

Пхеньян пригрозил Сеулу войной

Стала известна причина смерти лидера ХАМАС

Стала известна причина смерти лидера ХАМАС

Добавить комментарий

Этот веб-сайт использует файлы cookie для улучшения пользовательского опыта. Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на использование файлов cookie.