Стало известно о состоянии здоровья короля Великобритании Карла III

Стало известно о состоянии здоровья короля Великобритании Карла III

Стало известно о состоянии здоровья короля Великобритании Карла III

Положительную динамику в лечении рака отметили у короля Великобритании Карла III, сообщает Zakon.kz.

Об этом пишет агентство PA Media со ссылкой на источники во дворце.

«Здоровье должно оставаться приоритетом номер один, хотя и следует по очень позитивной траектории», – говорится в сообщении.

Как пишет издание, британский монарх с самого начала болезни хотел исполнять свои публичные обязанности по максимуму, чтобы показать, что он еще многое может сделать.

Ожидается, что в годовщину вступления на престол после кончины Елизаветы II 8 сентября Карл посетит церковь и проведет день в уединенных молитвах и размышлениях. Памятная дата выпадает на время его летних каникул в замке Балморал в Шотландии.

30 апреля он вернулся к публичной деятельности.

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