Стало известно о жертвах во время стрельбы у офиса Wildberries в Москве

Источник в Wildberries подтвердил, что во время попытки захвата офиса погибли два человека, сообщает Zakon.kz.

Как пишет ТАСС, сначала стало известно о смерти сотрудника охраны офиса компании в БЦ «Романов двор». Позже скончался второй раненый сотрудник охраны.

Cоосновательница и генеральный директор российского маркетплейса Wildberries Татьяна Бакальчук сегодня, 18 сентября 2024 года, рассказала о попытке захвата офисов в Москве. По ее словам, несколько человек были ранены.

23 июля 2024 года глава Чечни Рамзан Кадыров после встречи с мужем основательницы Wildberries Татьяны Бакальчук Владиславом заявил, что в компании происходит «откровенный и наглый рейдерский захват». Но основательница популярного маркетплейса опровергла это заявление и отметила, что это не захват, а развод. Татьяна Бакальчук заявила, что не является заложницей, а решение об объединении Wildberries с крупнейшим оператором наружной рекламы Russ Outdoor она объяснила необходимостью трансформироваться для сохранения темпов роста и развития.

17 августа Татьяна Бакальчук раскрыла причину развода с мужем. По ее словам, причиной развала семьи стали «эмоциональные качели и абьюзивное поведение».