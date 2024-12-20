СтальСоюз, производственно-торговая компания
город: Тамбов
Район: Тамбов городской округ
Адрес: Авиационная, 150ж ст3
Индекс: 392028.0
Телефон: 8‒800‒700‒08‒79
Мобильный Телефон: +7‒905‒048‒51‒07
Сайт: http://t.me/stalsoyuz
вид деятельности: Заборы / Ограждения, Кровельные материалы, Системы водоотведения, Сэндвич-панели, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: выходной, Вс: выходной
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Оплата эл. кошельком, Перевод с карты, Оплата по QR-коду