СтальСоюз, производственно-торговая компания

город: Тамбов

Район: Тамбов городской округ

Адрес: Авиационная, 150ж ст3

Индекс: 392028.0

Телефон: 8‒800‒700‒08‒79

Мобильный Телефон: +7‒905‒048‒51‒07

Сайт: http://t.me/stalsoyuz

вид деятельности: Заборы / Ограждения, Кровельные материалы, Системы водоотведения, Сэндвич-панели, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Оплата эл. кошельком, Перевод с карты, Оплата по QR-коду