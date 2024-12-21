СтальТехСервис, металлобаза

город: Нижний Новгород

Район: Нижний Новгород городской округ

Адрес: Ореховская, 80 к3

Индекс: 603069.0

Телефон: +7 (831) 214‒43‒34

Мобильный Телефон: nan

Сайт: http://staltehnn.ru

вид деятельности: Абразивный инструмент, Бетон / Раствор, ДСП / ДВП / Фанера, Железобетонные изделия, Заборы / Ограждения, Изделия из стеклопластика, Кирпич, Кровельные материалы, Мангалы / Коптильни / Тандыры, Металлоизделия, Металлообработка, Нержавеющий металлопрокат, Оргстекло / Поликарбонат, Песок / Щебень, Печи / камины для помещений, Пиломатериалы / Лесоматериалы, Погонажные изделия, Садово-парковая мебель / Аксессуары, Системы отопления / водоснабжения / канализации, Строительные материалы, Теплицы, Фасадные материалы / конструкции, Цветной металлопрокат, Чёрный метал

Время работы: Пн: с 08:00 до 12:00, Вт: с 08:00 до 12:00, Ср: с 08:00 до 12:00, Чт: с 08:00 до 12:00, Пт: с 08:00 до 16:00, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк