СТАН, компания по производству профнастила, металлочерепицы и металлосайдинга
город: Магнитогорск
Район: Магнитогорский городской округ
Адрес: шоссе Космонавтов, 68Б
Индекс: 455000.0
Телефон: +7 (3519) 45‒55‒36
Мобильный Телефон: +7‒912‒805‒55‒36
Сайт: http://profnastil-magnitogorsk.ru/
вид деятельности: Заборы / Ограждения, Кровельные материалы, Системы водоотведения, Теплицы, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: с 09:00 до 17:00, Вс: выходной
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк