Стан, компания по производству профнастила, металлочерепицы и металлосайдинга

город: Миасс

Район: Миасский городской округ

Адрес: Тургоякское шоссе, 9/19

Индекс: 456300.0

Телефон: +7 (3513) 54‒32‒00

Мобильный Телефон: nan

Сайт: http://profnastil-miass.ru/

вид деятельности: Заборы / Ограждения, Крепёжные изделия, Кровельные материалы, Погонажные изделия, Садово-огородный инвентарь / техника, Теплицы, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк