СТАН, компания по производству профнастила, металлочерепицы и металлосайдинга
город: Магнитогорск
Район: Магнитогорский городской округ
Адрес: Зелёная, 14а
Индекс: 455027.0
Телефон: +7 (3519) 45‒20‒55
Мобильный Телефон: +7‒912‒805‒20‒55
Сайт: http://profnastil-magnitogorsk.ru/
вид деятельности: Заборы / Ограждения, Кровельные материалы, Системы водоотведения, Теплицы, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 09:00 до 13:00, Вт: с 09:00 до 13:00, Ср: с 09:00 до 13:00, Чт: с 09:00 до 13:00, Пт: с 09:00 до 13:00, Сб: выходной, Вс: выходной
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк