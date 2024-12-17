СТАН, компания по производству профнастила, металлочерепицы и металлосайдинга

город: Магнитогорск

Район: Магнитогорский городской округ

Адрес: Зелёная, 14а

Индекс: 455027.0

Телефон: +7 (3519) 45‒20‒55

Мобильный Телефон: +7‒912‒805‒20‒55

Сайт: http://profnastil-magnitogorsk.ru/

вид деятельности: Заборы / Ограждения, Кровельные материалы, Системы водоотведения, Теплицы, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 09:00 до 13:00, Вт: с 09:00 до 13:00, Ср: с 09:00 до 13:00, Чт: с 09:00 до 13:00, Пт: с 09:00 до 13:00, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк