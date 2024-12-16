СТАН, компания по производству профнастила, металлочерепицы и металлосайдинга

город: Магнитогорск

Район: Магнитогорский городской округ

Адрес: Дачное шоссе, 16в

Индекс: 455000.0

Телефон: +7 (3519) 45‒55‒79

Мобильный Телефон: nan

Сайт: http://profnastil-magnitogorsk.ru/

вид деятельности: Заборы / Ограждения, Кровельные материалы, Системы водоотведения, Теплицы, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 10:00 до 18:00, Вт: с 10:00 до 18:00, Ср: с 10:00 до 18:00, Чт: с 10:00 до 18:00, Пт: с 10:00 до 18:00, Сб: с 09:00 до 17:00, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк

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