Стандарткровля, оптово-розничная компания

город: Липецк

Район: Липецк городской округ

Адрес: Ферросплавная, 40а

Индекс: 398005.0

Телефон: 8‒800‒550‒03‒83

Мобильный Телефон: +7‒920‒503‒50‒33

Сайт: http://xn--80aagg5ahjlqbemf1q.xn--p1ai

вид деятельности: Кровельные материалы, Металлообработка, Полимерная порошковая окраска, Системы водоотведения, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 09:00 до 17:00, Вт: с 09:00 до 17:00, Ср: с 09:00 до 17:00, Чт: с 09:00 до 17:00, Пт: с 09:00 до 17:00, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк