Старшего сына норвежской принцессы обвиняют во втором изнасиловании

Старшего сына норвежской принцессы обвиняют во втором изнасиловании

Старшего сына норвежской принцессы обвиняют во втором изнасиловании

Через два дня после того как 27-летнего старшего сына принцессы Норвегии Метте-Марит арестовали, его обвинили во втором изнасиловании, сообщает Zakon.kz.

По информации Global News, прокурор полиции Андреас Крушевски ходатайствовал о продлении срока содержания под стражей 27-летнего Мариуса Борга Хёйбю еще на две недели, поскольку поступило сообщение об еще одном предполагаемом изнасиловании.

Судья по этому делу вынес решение о заключении под стражу члена королевской семьи Норвегии сроком на одну неделю.

В деталях, предоставленных полицией, говорится, что Борг Хёйби был взят под стражу 4 августа после инцидента в квартире женщины в Осло, с которой он состоял в отношениях. Полиция сообщает, что они обнаружили нож, воткнутый в одну из стен спальни женщины, и его обвинили в нанесении ей телесных повреждений.

В своем заявлении он извинился за события, предшествовавшие его аресту, объяснив это «нахождением в состоянии алкогольного и кокаинового опьянения после ссоры» и «несколькими психическими заболеваниями», от которых он планировал «лечение».

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