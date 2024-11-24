Старшего сына Трампа уличили в огромном влиянии на кабинет министров США

Источники, близкие к старшему сыну Дональда Трампа, утверждают, что Дональд Трамп-младший стал самым влиятельным советником семьи на данный момент. Избранный президент стал особенно прислушиваться к нему, сообщает Zakon.kz.

По информации The Guardian, в некоторых случаях Трамп-младший продвигал неопытных сторонников против более квалифицированных кандидатов на руководящие должности в будущей администрации избранного президента Дональда Трампа.

Во время первой администрации Трампа, 45-го президента, его старшая дочь Иванка Трамп и ее муж Джаред Кушнер были политическими советниками высшего уровня, в то время как его сыновья Дон-младший и Эрик были в основном назначены для управления семейным бизнесом.

Иванка и ее муж на время вышли из политики после того, как Трамп проиграл Джо Байдену на президентских выборах 2020 года и попал в круговорот гражданских и уголовных дел против него. При этом они стали более активными после его победы на выборах в начале этого месяца.

Теперь источники сообщают журналистам, что Дон-младший в настоящее время является главным советником своего отца, и избранный президент стал особенно полагаться на своего сына в вопросах по стратегии Белого дома.

Что также касается самого Дональда Трампа, 23 ноября избранный президент США пополнил команду своей будущей администрацией еще одной женщиной.