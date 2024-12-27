Старт, база стройматериалов

город: Курск

Район: Курск городской округ

Адрес: Магистральная, 11

Индекс: 305025.0

Телефон: +7 (4712) 77‒07‒60

Мобильный Телефон: +7‒910‒319‒03‒33

Сайт: http://start46.ru

вид деятельности: Асбестотехническая продукция, Герметики / Клеи, Гидроизоляционные материалы, Гипсокартон / Комплектующие, Декоративные отделочные элементы и материалы, Железобетонные изделия, Заборы / Ограждения, Звукоизоляционные материалы, Кирпич, Крепёжные изделия, Кровельные материалы, Лакокрасочные материалы, Малярный инструмент, Материалы для дорожного строительства, Металлоизделия, Огнеупорные материалы / изделия, Системы водоотведения, Строительные блоки, Строительные материалы, Сухие строительные смеси, Сэндвич-панели, Теплоизоляционные материалы, Трот

Время работы: Пн: с 08:00 до 17:00, Вт: с 08:00 до 17:00, Ср: с 08:00 до 17:00, Чт: с 08:00 до 17:00, Пт: с 08:00 до 17:00, Сб: с 08:00 до 15:00, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк