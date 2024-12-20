Стиль камня, многопрофильная компания
город: Краснодар
Район: Краснодар городской округ
Адрес: улица Уральская, 85
Индекс: 350059.0
Телефон: +7 (861) 291‒39‒39
Мобильный Телефон: +7‒938‒537‒27‒27
Сайт: http://kamni.center
вид деятельности: Заборы / Ограждения, Изделия из камня для помещений, Ландшафтная архитектура, Песок / Щебень, Строительные блоки, Строительные материалы, Строительство бань / саун, Тротуарная плитка, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: с 09:00 до 18:00, Вс: выходной
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк