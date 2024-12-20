Стиль камня, многопрофильная компания

город: Краснодар

Район: Краснодар городской округ

Адрес: улица Уральская, 85

Индекс: 350059.0

Телефон: +7 (861) 291‒39‒39

Мобильный Телефон: +7‒938‒537‒27‒27

Сайт: http://kamni.center

вид деятельности: Заборы / Ограждения, Изделия из камня для помещений, Ландшафтная архитектура, Песок / Щебень, Строительные блоки, Строительные материалы, Строительство бань / саун, Тротуарная плитка, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: с 09:00 до 18:00, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк