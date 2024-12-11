Стил-Комплект, торговая компания
город: Пермь
Район: Пермь городской округ
Адрес: nan
Индекс: nan
Телефон: nan
Мобильный Телефон: +7‒908‒258‒34‒41
Сайт: http://www.steel-komplekt.ru
вид деятельности: Абразивный инструмент, Вентиляционное / тепловое оборудование, Крепёжные изделия, Лакокрасочные материалы, Металлическая мебель для помещений, Пакеты / Плёнки, Садово-огородный инвентарь / техника, Слесарно-монтажный инструмент, Строительное оборудование / Вспомогательные устройства, Строительные материалы, Теплоизоляционные материалы, Упаковочные материалы, Фасадные материалы / конструкции, Электроинструмент
Время работы: Пн: с 09:00 до 17:00, Вт: с 09:00 до 17:00, Ср: с 09:00 до 17:00, Чт: с 09:00 до 17:00, Пт: с 09:00 до 17:00, Сб: выходной, Вс: выходной
Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк