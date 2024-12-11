Стил-Комплект, торговая компания

город: Пермь

Район: Пермь городской округ

Адрес: nan

Индекс: nan

Телефон: nan

Мобильный Телефон: +7‒908‒258‒34‒41

Сайт: http://www.steel-komplekt.ru

вид деятельности: Абразивный инструмент, Вентиляционное / тепловое оборудование, Крепёжные изделия, Лакокрасочные материалы, Металлическая мебель для помещений, Пакеты / Плёнки, Садово-огородный инвентарь / техника, Слесарно-монтажный инструмент, Строительное оборудование / Вспомогательные устройства, Строительные материалы, Теплоизоляционные материалы, Упаковочные материалы, Фасадные материалы / конструкции, Электроинструмент

Время работы: Пн: с 09:00 до 17:00, Вт: с 09:00 до 17:00, Ср: с 09:00 до 17:00, Чт: с 09:00 до 17:00, Пт: с 09:00 до 17:00, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк