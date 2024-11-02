Стилист посоветовал, какая вещь будет модной осенью и ближайшей зимой

Стилист Александр Рогов назвал модную вещь на осень и зиму 2024 и 2025 года, сообщает Zakon.kz.

В Telegram он опубликовал пост, в котором призвал женщин носить меховые шарфы в стиле барбадосской певицы Рианны.

«Модная заметка. Пушистые меховые шарфы и шарфы из перьев – яркий тренд осень/зима 24/25. Рианна и ее меховые шарфы. Берите с РиРи пример!» – написал стилист.

В качестве примера специалист продемонстрировал снимки исполнительницы, которая примерила упомянутый аксессуар в голубом, нежно- и ярко-розовом, сером и рыжем оттенках.