Стимул, магазин строительных материалов

город: Анапа

Район: Анапа городской округ

Адрес: Ленина, 178к1

Индекс: 353440.0

Телефон: nan

Мобильный Телефон: +7‒918‒952‒42‒97

Сайт: nan

вид деятельности: Абразивный инструмент, Вентиляционное / тепловое оборудование, Герметики / Клеи, Гидроизоляционные материалы, Гипсокартон / Комплектующие, Деревообрабатывающий инструмент, Замки / Скобяные изделия, Звукоизоляционные материалы, Кабель / Провод, Комплектующие для дверей, Крепёжные изделия, Кровельные материалы, Лакокрасочные материалы, Оборудование для очистки воды, Огнезащитные материалы, Отделочные материалы, Садово-огородный инвентарь / техника, Сантехника / Санфаянс, Сварочное оборудование, Системы отопления / водоснабжения / канализации, Слесарно-

Время работы: Пн: с 09:00 до 19:00, Вт: с 09:00 до 19:00, Ср: с 09:00 до 19:00, Чт: с 09:00 до 19:00, Пт: с 09:00 до 19:00, Сб: с 08:00 до 18:00, Вс: с 09:00 до 16:00

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Оплата эл. кошельком, Перевод с карты, Оплата по QR-коду