Стимул, торговая компания
город: Москва
Район: nan
Адрес: Кронштадтский бульвар, 35Б
Индекс: 125499.0
Телефон: +7 (495) 761‒22‒90
Мобильный Телефон: nan
Сайт: nan
вид деятельности: Гидроизоляционные материалы, Железобетонные изделия, Кирпич, Кровельные материалы, Облицовочный камень, Окна, Системы водоотведения, Строительные материалы, Сухие строительные смеси, Фасадные материалы / конструкции, Цемент
Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: выходной, Вс: выходной
Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк