Стимул, торговая компания

город: Москва

Район: nan

Адрес: Кронштадтский бульвар, 35Б

Индекс: 125499.0

Телефон: +7 (495) 761‒22‒90

Мобильный Телефон: nan

Сайт: nan

вид деятельности: Гидроизоляционные материалы, Железобетонные изделия, Кирпич, Кровельные материалы, Облицовочный камень, Окна, Системы водоотведения, Строительные материалы, Сухие строительные смеси, Фасадные материалы / конструкции, Цемент

Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк