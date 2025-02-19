Стиральная машина прыгает при отжиме: причины проблемы и что с этим делать

Запустили стирку и машинка «поскакала». Знакомая проблема? Рассказываем, как ее решить.

Почему стиральная машина прыгает при отжиме? Как решить проблему своими силами и когда лучше обратиться к мастеру? Собрали ответы на все вопросы.

Все о прыжках при отжиме

Чем опасна сильная вибрация

Основные причины

— Ошибки при установке

— Неправильно выбранное место

— Сломанные детали

— Ошибки при стирке

— Открытая крышка

Когда нужно вызывать мастера

Чем опасна сильная вибрация

Вибрация корпуса машинки вызвана вращением барабана с высокой скоростью. Амортизаторы в конструкции смягчают ее. Но на высоких оборотах вибрирует любая техника. Бояться нужно не вибрации, а «прыжков», из-за которых машинка сдвигается с места. Они могут привести к:

повреждению сливного или заливного шланга, потопу в комнате;

царапинам на соседней мебели или сантехнике, напольном или настенном покрытии;

поломкам техники, стоящей рядом — посудомоечные машины, электронные плиты и холодильники не любят сильной вибрации и ударов.

«Прыжки» ставят под удар и долговечность самой стиральной машины. Из-за них могут разбиться противовесы, сломаться подшипники или амортизаторы. Устранить проблему вибрации проще, чем менять дорогие детали.

Стиральная машина прыгает при отжиме: причины и методы решения

Что делать, если стиральная машина прыгает при отжиме? Внимательно осмотрите место ее установки, корпус со всех сторон. Возможно, при проверке вы найдете и устраните основную проблему.

Ошибки при установке

Стиральная машина — это не холодильник, который для работы достаточно подключить к розетке. Ее установка сложнее и дольше. Для защиты барабана от ударов при доставке производитель использует длинные транспортировочные болты. Их можно увидеть на задней стенке корпуса. Перед первой стиркой болты обязательно выкручивают, а в посадочные отверстия ставят специальные заглушки из пластика. Если запустить цикл, не сняв блокировку барабана, вы увидите, как техника прыгает, почувствуете вибрацию и услышите сильный гул.

Неснятые болты выглядят как достаточно крупные металлические круги. Открутить их несложно: нужен лишь гаечный ключ подходящего размера. Самое главное — найти все крепления. У разных марок и моделей может быть 3, 4, 5 болтов. Обычно производитель кладет в комплект заглушки строго по количеству отверстий. Но случаются ошибки, поэтому перед установкой важно изучить инструкцию.

Сняв крепления и поставив заглушки, попробуйте без усилий повернуть барабан вправо или влево. Если он движется плавно, вы все сделали правильно.

Сняв болты, подключившись к воде и электричеству, не торопитесь запускать стирку. Сначала убедитесь, что идеально выровняли технику. Перепад высот от 0,3 см между углами нарушает балансировку барабана, из-за чего новая стиральная машина прыгает при отжиме даже с минимальной загрузкой.

Как понять, что техника стоит ровно?

По очереди нажимайте с силой на верхние углы. Если корпус начал шататься, необходима стабилизация.

Возьмите лазерный уровень и проверьте положение корпуса. Вместо прибора можно использовать приложение на смартфоне с теми же функциями.

Выровнять современную стиральную машинку достаточно просто. Вам понадобится гаечный ключ и физически сильный помощник, который сможет наклонить корпус и удерживать так какое-то время.

Для выравнивания машинки с ножками ослабьте болты крепления и выкрутите ножку, которую надо удлинить, на один оборот по часовой стрелке. Предварительно попросите помощника приподнять этот угол машинки. Опустите ее и снова проверьте уровень. Когда крышка станет идеально ровной, зафиксируйте ножки болтами. Если планируете использовать антивибрационные накладки, вначале поставьте их, а затем регулируйте высоту.

Неправильно выбранное место

Стиральную машину можно поставить в ванной, на кухне, в коридоре или специальной постирочной. Надо выбрать место еще до начала ремонта, чтобы положить там подходящее напольное покрытие. Техника не любит старый деревянный пол с пустотами в основании, слишком скользкие керамическую плитку и кафель. Мягкий скользкий линолеум тоже станет причиной гула и подвижности.

Любая стиральная машинка слегка вибрирует при отжиме и активной стирке. Но по скользкой поверхности вибрирующая техника «поедет». А на упругих деревянных полах будет подпрыгивать, рискуя проломить их.

Еще одна распространенная ошибка при установке — отсутствие зазоров между стенами, крупной мебелью и техникой. Отдельно стоящая машинка должна стоять от них на 10 см минимум. В противном случае даже при небольшой вибрации она начнет «натыкаться на препятствия» и прыгать.

Как устранить проблему, если стиральная машина прыгает при отжиме?

До начала ремонта вы можете:

выбрать нескользкий керамогранит или линолеум;

сделать дополнительную подложку из плитки, бетона, фанеры в старом деревянном полу.

Если ремонт переделать нельзя, идите в хозяйственный магазин. В нем можно найти:

антивибрационный коврик — подбирайте его по размеру днища корпуса;

накладки на ножки с защитой от вибрации.

Накладки или коврик можно сделать и самостоятельно, взяв кусок упругой резины с нескользкой поверхностью. Но магазинные недорогие, идеально ровные. Некоторые подставки не только защищают от вибрации, но и позволяют на неровном полу выровнять технику по высоте.

Подставки и коврики со временем стираются, особенно если вы часто запускаете отжим на высоких оборотах. Возьмите за правило осматривать их при каждой чистке фильтра, меняйте, не дожидаясь, пока они окончательно протрутся.

Сломанные детали

Вибрация и прыжки также могут говорить об износе основных деталей.

Амортизаторы. Поломка сопровождается подвижностью корпуса, громким стуком при стирке.

Подшипники. Машинка гудит и прыгает, но плохо отжимает белье. Барабан можно поднимать и опускать рукой.

Пружины. Техника стучит и прыгает при работе, отказывается отжимать вещи. Барабан сдвинулся в сторону.

Противовесы. При стирке слышен равномерный стук, барабан отказывается вращаться, но корпус вибрирует.

Такие поломки должен устранять мастер.

Ошибки при запуске стирки

Даже правильно установленная машинка будет слегка вибрировать. Небольшая вибрация может привести к прыжкам и «езде по полу» в следующих случаях.

Барабан заполнен до краев. Ему сложнее вращаться, а повышенная нагрузка усиливает вибрацию. Остановите стирку и вытащите часть белья. Не превышайте нормы загрузки из инструкции. Смотрите не только на вес белья: в барабане должно оставаться около 10% свободного пространства.

Выбран отжим больше 1 000 оборотов. При интенсивном вращении техника всегда вибрирует сильнее, особенно если барабан заполнен почти до краев. Выберите другую программу и проверьте, решилась ли проблема. Тканям не на пользу интенсивный отжим. Если хотите убрать всю влагу, лучше запустите повторный слабый отжим, чем один интенсивный.

В барабане одна крупная вещь или белье сбилось в ком. Вместе с простыней или пододеяльником кладите в машинку специальные мячики для стирки. Остановите цикл, разбейте ком и проверьте, исчезла ли проблема.

В барабане слишком тяжелая вещь с жесткими вставками. Если вы планируете стирать обувь, текстильную сумку с крупным металлическим декором, большой тяжелый коврик, положите в барабан много мелких мягких вещей — носовых платков, носков. Отключите отжим или поставьте на минимальные обороты.

Открытая крышка

Проблема, характерная для моделей с вертикальной загрузкой. Если такая стиральная машина начинает прыгать при отжиме, срочно останавливайте ее работу. Вибрация и подвижность могут говорить об открытии створок барабана. Если он продолжит вращаться с открытыми створками, то оборвет ремень или сломает их крепления. Ремонт будет сложным и дорогим. Для защиты от поломки тщательно проверяйте перед запуском цикла, что створки закрыты, между ними ничего не попало.

Когда нужно вызывать мастера

Если у вас есть помощник, выставить машинку по уровню несложно. Установить коврик или накладки тоже можно самостоятельно.

Обращайтесь к специалисту, если:

под корпусом появляются темные разводы, небольшие лужицы воды;

вибрация и шум начинаются вместе с циклом стирки, а не только при отжиме;

гул и подвижность сохраняются даже при минимальных оборотах, полупустом барабане;

вы не можете повернуть барабан рукой, когда машинка выключена, или он ходит слишком свободно, в том числе вперед-назад;

белье слишком мокрое, даже при высоких оборотах отжима.

Все эти проблемы требуют вскрывать корпус. Такой ремонт должен делать специалист.